Новый виток в карьере: эмигрировавший в США внук Пугачевой объявил о начале первого тура за границей

Певец Никита Пресняков анонсировал свой первый тур по городам США. Месяц назад артист вернулся на сцену и решил на этом не останавливаться, продолжив развивать карьеру за границей.

На эмиграцию внук Аллы Пугачевой решился еще в 2022 году. Тогда он тайно уехал из России, а после перевез в Америку и жену. В Москве Никита активно занимался творчеством, выступал с собственной рок-группой. Однако из-за его отъезда коллектив был вынужден распасться, а сам Пресняков занялся освоением новой профессии – он снимал клипы зарубежным звездам.

Впрочем, спустя время вокалист, по всей видимости, без сцены заскучал. Поэтому в Международный женский день он дал единичный концерт в США, который, по словам самого Никиты, имел огромный успех. Он рассказывал, что около 100 человек даже не смогли попасть на шоу и остались на улице. Это вдохновило певца, и он решил продолжить выступать.

«Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США! И первая точка будет Сан-Франциско», - объявил Никита в личном блоге.

Отметим, что на публикацию молодого артиста отреагировала Наталья Подольская, которая оказалась рада за пасынка. Она написала кратко: «Лучший».

Ранее Никита Пресняков вместе с женой появился на концерте Земфиры*(Признана иноагентом на территории РФ) в США.

*(Признана иноагентом на территории РФ)