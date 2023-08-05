14:37, 05 августа 2023
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Новый ведущий: Лариса Гузеева показала Жужу на съемках «Давай поженимся!»
Телеведущая Лариса Гузеева собралась вести «Давай поженимся!» с собакой.
Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила о выпуске нового сезона. Оказывается, вести его знаменитость решила с собакой.
Гузеева показала себя в гримерке, где красовалась в наряде синего цвета. Рядом с ней был ее любимый питомец — собака по кличке Жужа.
«Я ведь почему раньше такая злая была? Потому что у меня собанюшеньки не было!» — пояснила Гузеева.
Телеведущая показала видео, где ей делают укладку, а в кардигане сидит собака. Поклонники пришли в умиление, отметив, что две дамы на видео прекрасны.
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