Новый ведущий: Лариса Гузеева показала Жужу на съемках «Давай поженимся!»

Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила о выпуске нового сезона. Оказывается, вести его знаменитость решила с собакой.

Гузеева показала себя в гримерке, где красовалась в наряде синего цвета. Рядом с ней был ее любимый питомец — собака по кличке Жужа.

«Я ведь почему раньше такая злая была? Потому что у меня собанюшеньки не было!» — пояснила Гузеева.

Телеведущая показала видео, где ей делают укладку, а в кардигане сидит собака. Поклонники пришли в умиление, отметив, что две дамы на видео прекрасны.

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