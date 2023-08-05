13:51, 05 августа 2023
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Экс-супруга Кончаловского не смогла устоять перед физической формой Нагиева
Актриса Аринбасарова пришла в восторг от формы 56-летнего Нагиева.
Бывшая супруга Андрея Кончаловского, заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова восхитилась формой 56-летнего актера Дмитрия Нагиева.
По словам знаменитости, у Нагиева сильная энергетика. Аринбасарова даже по-началу побаивалась его.
Аринбасарова и Нагиев снимались в фильме «Мой папа — вождь». Актриса отметила, что шоумен в прекрасной физической форме, поэтому различные трюки делает без каскадеров.
«Сильный, красиво бегает и делает все трюки сам: прыжки, приемчики. Вообще он прекрасный актер», — призналась Аринбасарова.
Ранее мы писали, что бывшая супруга Раймонда Паулса ушла из жизни после встречи с Аллой Пугачевой.
Источник фото:Starface.ru
Источник:News.ru
Автор:Галина СьюТеги: