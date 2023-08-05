Экс-супруга Кончаловского не смогла устоять перед физической формой Нагиева

Бывшая супруга Андрея Кончаловского, заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова восхитилась формой 56-летнего актера Дмитрия Нагиева.

По словам знаменитости, у Нагиева сильная энергетика. Аринбасарова даже по-началу побаивалась его.

Аринбасарова и Нагиев снимались в фильме «Мой папа — вождь». Актриса отметила, что шоумен в прекрасной физической форме, поэтому различные трюки делает без каскадеров.

«Сильный, красиво бегает и делает все трюки сам: прыжки, приемчики. Вообще он прекрасный актер», — призналась Аринбасарова.

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