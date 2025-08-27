Новый удар: Филипп Киркоров сообщил о горе в семье

Певец Филипп Киркоров столкнулся с очередной утратой. Умер 16-летний пес артиста по кличке Хари.

О смерти пса исполнитель хита «Зайка моя» узнал после возвращения с конкурса «Новая волна», который проходил в Казани. Питомца не стало за час до приезда хозяина.

Экс-супруг Примадонны вспомнил, как Хари появился в его семье. Певец взял Хари домой из цирка Красноярска во время гастролей.

«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающим под обеденным столом в ожидании вкусняшек», — обратился к любимцу Киркоров в соцсети.

Артист посетовал, что век собачек очень недолог, а смерть питомца воспринимается так же, как и смерть друга. Киркоров поблагодарил пса за то, что он был рядом с ним все эти годы и пообещал всегда его помнить.

Напомним, ранее умерла 13-летняя собака Ольги Бузовой по кличке Ева, которая находилась на лечении в ветклинике. Врачам не удалось помочь питомцу телеведущей.