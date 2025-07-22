«Навсегда в моем сердце»: в семье Ольги Бузовой случилось горе

Певица Ольга Бузова рассказала о смерти собаки Евы. Об этом стало известно из соцсетей.

Последние несколько недель Ольга Бузова рассказывала в своем блоге о тяжелом состоянии ее собаки по кличке Ева. Знаменитость периодически навещала животное, которое находилось на лечении в ветклинике.

Однако сегодня Бузова рассказала, что спасти 13-летнюю Еву не удалось.

«Я хочу нас запомнить такими. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце», — подписала архивный снимок она.

У Бузовой была еще одна собака по кличке Челси — она скончалась в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова пригласила Лукашенко на съемки шоу «Фактор.BY» для личного общения.