Новый скандал: Виктор Салтыков обвинил бывшую жену Ирину в распаде группы «Электроклуб»

Певец Виктор Салтыков снова резко высказался в адрес бывшей жены. В интервью телеканалу «Беларусь 1» на YouTube экс-солист группы «Электроклуб» заявил, что коллектив распался из-за Ирины Салтыковой.

Виктор Салтыков стал звездой на рубеже 80-х и 90-х, когда был солистом групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Однако, достигнув успеха, в 1990 году певец оставил коллектив и начал сольную карьеру. По словам артиста, ему перестал нравиться репертуар, и он видел себя в другом музыкальном направлении. Более того, исполнитель хита «Белая ночь» заявил, что его уходу из группы поспособствовала его первая жена Ирина Салтыкова.

«Она постоянно говорила: „Давай ты уже будешь один петь“. Хотела, чтобы я был самостоятельным. <…> Наверное, в ее сознании деньги играли определенную роль. Иногда женщина может губить коллектив», — отметил Виктор Салтыков.

Напомним, певец состоял в браке с Ириной Салтыковой с 1987 по 1995 год. У экс-супругов есть 37-летняя дочь Алиса. Даже спустя много лет после развода артисты продолжают с агрессией высказываться друг о друге в интервью. Так, исполнительница хита «Серые глаза» обвиняла Виктора Салтыкова в насилии и алкоголизме.

«Всем известно, что он поднимал на меня руку. Наверное, ревновал. Во всем виноват алкоголь. В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался — превращался в чудовище», — рассказывала Ирина Салтыкова.

Сам же артист отрицает все обвинения бывшей жены. Виктор Салтыков называет себя «безобидным» и объясняет резкие высказывания певицы «генетически заложенной злостью».

«Ее большая проблема — злость, внутренняя злость, которая генетически, видно, заложена. Постоянно на пороховой бочке, вечно какая-то возня. <…> А злиться за что можно на меня, безобидного?» - подчеркнул певец.

Ранее мы писали о том, что Виктор Салтыков высказался о музыкальной карьере бывшей жены. Артист заявил, что у Ирины Салтыковой «очень плохой слух».