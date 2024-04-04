«Технологии позволили записывать песни»: бывший муж Салтыковой заявил, что у нее очень плохой слух

Бывший муж певицы Ирины Салтыковой Виктор заявил, что у нее очень плохой слух. Соответствующий ответ прозвучал на вопрос, почему он пренебрежительно отзывается о творчестве артистки, ведь когда-то мужчина помог ею стать.

Виктор Салтыков признался, что Ирина никогда не собиралась быть музыкантом. Однако это не единственная причина.

«У Иры очень плохой слух...Но технологии позволили как-то записывать песни», - сказал он в программе «Легенда» на YouTube-канале RTVI.

Виктор заявил, что в тот момент позволил супруге заниматься творчеством, «лишь бы ей стало хорошо» и не отражалось на нем. При этом экс-муж рад, что у Ирины «хоть как-то это получилось» и «теперь за счет трамплина живет нормально».

Ранее сообщалось, что ведущая Лера Кудрявцева назвала Салтыкову «неприятной». Так она обращается ко всем красивым женщинам. Кудрявцева отмечала, что артистка ее «бесит»: несмотря на годы, она одинаково выглядит что сейчас, что прежде.