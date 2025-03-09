Новый скандал на шоу: Лера Кудрявцева чуть не придушила Сергея Соседова в эфире «Суперстар!»

Между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым снова случился конфликт на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ. Прямо в эфире нового выпуска телеведущая чуть не придушила коллегу.

8 марта на НТВ состоялась премьера шестого выпуска шоу «Суперстар!», который ознаменовался возвращением Лолиты Милявской, пропавшей с телеэкранов после скандала. Певица заняла кресло жюри вместо Наташи Королевой.

Одним из еще одних ярких моментов праздничного выпуска стал очередной конфликт между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым. Скандал между знаменитостями снова разгорелся из-за выступления Сергея Челобанова с песней «Звездочка моя ясная». Телеведущая высоко оценила номер артиста, а музыкальный критик не согласился с ее мнением.

«Вышло пресновато. Было хорошо, но не так, как мог Сережа. Я от него ждал дорогого и эксклюзивного эпизода», — заявил Сергей Соседов.

Тогда Лера Кудрявцева не стала вступать в перепалку с журналистом, но потребовала выключить его микрофон. Затем телеведущая подошла к Сергею Соседову и сначала чуть не придушила, а потом поцеловала, оставив на его щеке след красной помады.

Напомним, недавно между артистами случился скандал в эфире одного из выпусков «Суперстар!». Лера Кудрявцева и Сергей Соседов не сошлись во мнениях, оценивая выступление Сергея Челобанова с песней «Грезы». Телеведущая не смогла сдержать слез от восторга, а критик назвал номер «психиатрическим театром». Тогда Лера Кудрявцева вступила с коллегой в перепалку, бросила в него подушку и покинула съемочную площадку.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов ответил на призыв зрителей выгнать Леру Кудрявцеву из «Суперстар!». Журналист обвинил в непонимании зрителей шоу, критикующих телеведущую.