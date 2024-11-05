«Мозги сдвинуты в другую сторону»: Лоза раскритиковал поведение Баскова и Лазарева в эфире шоу

Юрий Лоза заявил, что Николай Басков и Сергей Лазарев «поверили в свое величие». Композитор раскритиковал артистов в беседе с aif.ru.

Николай Басков и Сергей Лазарев являются членами жюри в шоу «Ну-ка, все вместе!». Композитор осудил певцов, у которых, по его мнению, «крыша едет». Он считает, что Басков и Лазарев зазнались и «поверили в свою гениальность», хотя не написали ни одной песни.

«Эти ребята, ведущие Лазарев и Басков, почему-то поверили в свою гениальность, в свое величие. Ты не умеешь писать песен, ты не имеешь права говорить: «Это моя песня». Эти люди слишком много на себя берут. А у Лазарева никогда в жизни подобное не должно выскакивать из уст. Он может только сказать: «Ребята, я тоже пел эту песню». У них мозги уже сдвинуты в другую сторону», — высказался Лоза.

Также Юрий считает, что место Лазарева на шоу может занять другой артист. Композитор разочарован тем, что певец берется судить других и примеряет на себя роль «творца».

Кроме того, композитор раскритиковал и музыкальные шоу, в которых участвуют молодые артисты. Он считает, что продюсеры специально не ищут талантливых людей, которые могут помешать Николаю Баскову «петь в самых известных программах».

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