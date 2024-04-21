Новый скандал: Глюк'oZa заявила, что не отдаст Максиму Фадееву свой псевдоним

Певица Наталья Чистякова-Ионова официально ответила отказом на требование своего бывшего продюсера Максима Фадеева отдать ему свой сценический псевдоним Глюк'oZa. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, на днях исполнительница хита «Невеста» внесла изменения в свой райдер. Теперь в нем появился выделенный красным пункт, в котором указано, что единственно правильное написание псевдонима артистки — Глюк'oZa.

Также выяснилось, что входит в райдер Глюк'oZы: авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, Mercedes-Benz 223 с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания вместе с Hennessy XО, а также запрет на курение у сцены и фотосессии.

Напомним, Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Натальей Чистяковой-Ионовой. Продюсер заявил, что голос Глюк'oZы не принадлежит певице, а сама она никогда сама не исполняла песни. По словам композитора, знаменитость была приглашена в проект в качестве актрисы.

В декабре 2023 года Максим Фадеев объявил, что возобновит проект Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. Он заявил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее сообщалось о том, что Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZa с оригинальным голосом и креативом. Заявление об этом и отрывок с песней он опубликовал в соцсетях.