Новый секс-символ: в Сети обсуждают внешность возмужавшего пасынка Газманова

Филипп Газманов долгое время не выходил на связь с подписчиками. Но на днях он не только опубликовал новую фотографию, покорив фанатов своей красотой, но и рассекретил свое местоположение. Пасынок певца находится за пределами Родины.

Оказалось, молодой человек перебрался в Израиль. Оттуда он поделился новым снимком, на котором продемонстрировал все то, чему научился за время работы моделью. Пользователи в Сети отметили, что Филипп заметно возмужал и стал просто «ослепительным красавцем». Всего за несколько часов фотография набрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Однако восхищенные внешностью Филиппа Газманова все же недоумевали, почему пасынок главного патриота России решил не оставаться с семьей и улетел в Израиль. Многие поклонники думали, что дети Олега Газманова в числе первых пойдут на фронт. Но что родной Родион, что приемный Филипп делать это не спешат. Правда, в отличие от сбежавшего в Израиль пасынка отца, Родион Газманов покидать страну не собирается. Как-то он делился с фанатами, что считает, что своим творчеством помогает не хуже, чем если бы он воевал сейчас на фронте.

Ранее появилась информация, что юмористка Елена Воробей вслед за звездными коллегами решила уехать в Израиль. И недавно она дала комментарии по этому поводу.