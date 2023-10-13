Новый роман: Константин Меладзе не скучает в одиночестве после развода с Брежневой

Константина Меладзе заподозрили в романе с новой фавориткой из группы «ВИА Гра». Сейчас она пробует себя в сольном творчестве и публикует фото, где нежно прижимается к продюсеру. Об этом сообщает Информационное агентство «Informing».

Недавно певица Вера Брежнева публично объявила о разводе. Звездные супруги состояли в браке с 2015 года. Но после того, как покинули Россию, их реже стали видеть вместе. Оказалось, что за это время артисты успели расстаться.

При этом Меладзе не скучает в одиночестве. Он помогает с продвижением 22-летней исполнительнице Софии Тарасовой, которая была в составе группы «ВИА Гра». Молодая красавица и опытный продюсер записали композицию «Почему я?». А в соцсетях была опубликована обложка, на которой брюнетка прижимается к Константину.

Поклонники отметили, что новый трек очень романтичный и неоднозначный. Возможно, между артистами действительно есть чувства. Но некоторые СМИ пишут, что девушка давно встречается с иностранцем и оставляет на странице Веры Брежневой поздравления с праздниками.

Ранее певица Вера Брежнева высказалась о разводе с Константином Меладзе после восьми лет брака. По словам звезды, в Сети распространяются «спекулятивные темы».