«Новый мастер просто огонь»: актриса Дарья Мороз удивила поклонников новым образом

Российская актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками неожиданными кадрами. Звезда сериала «Содержанки» примерила монобровь, судя по всему, для очередного спектакля. Новое фото она выложила в своем личном блоге.

«Девочки, мой новый мастер по бровям просто огонь… Кому надо — пришлю контактик», — шутливо подписала пост знаменитость.

Подписчики тоже отреагировали на новую публикацию актрисы с юмором. Некоторые при этом признали, что ей даже идет новый образ.

Ранее мы сообщали, что актриса Дарья Мороз обратилась к младшей сестре по случаю ее дня рождения. Знаменитость в своей соцсети призналась, что любит девочку «до неба». В личном блоге кинозвезды появилось фото в обнимку с именинницей, которой в начале этого месяца исполнилось десять лет. Варвара рождена в браке отца Дарьи Юрия Мороза и актрисы Виктории Исаковой.

Также ранее мы писали о том, как Дарья Мороз проводит время с дочерью Анной, рожденной от режиссера Константина Богомолова. Наследнице актрисы недавно исполнилось 15 лет.