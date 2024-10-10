Новый клип уехавшей из России Веры Брежневой раскритиковали в Сети: назвали вульгарным и безвкусным

Певица Вера Брежнева столкнулась с критикой после выхода ее нового клипа. В ролике артистка появилась в микрошортах и танцевала с мужчиной. Поклонники посчитали видеоряд вульгарным и безвкусным.

После начала СВО Брежнева уехала из России и начала развивать карьеру за рубежом. Она выпускает новые песни, которые, впрочем, не пользуются такой большой популярностью как раньше. Недавно она опубликовала трек «Зупини», к которому сняла клип. Но за него Брежневу осудили.

Дело в том, что Вера в видео предстала в бра и коротких шортах, и в такой одежде она обнималась с танцором, который был без рубашки. В Сети считают, что в 42 года Брежнева должна вести себя более сдержанно и не привлекать к тебе внимание подобным образом.

К слову, пользователи также обсуждают, что Вера начала вести себя более раскованно, когда объявила о разводе с мужем Константином Меладзе. Долгое время певица скрывала расставание с композитором, но в итоге рассказала в личном блоге, что действительно больше не вместе с супругом.

Ранее Вера Брежнева объявила об отмене гастрольного тура.