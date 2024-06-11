Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов раскрыл ближайшие планы: зрители увидят внука Миронова

Новый художественный руководитель Театра Сатиры раскрыл планы на ближайший сезон. Как оказалось, одним из первых он поставит спектакль «Женитьба Фигаро», а фишкой его будет внук Андрея Миронова в роли, которую когда-то играл его дедушка.

В интервью телеканалу «Москва 24» режиссер рассказал, что зрители увидят несколько знаменитых постановок, которые будут уже под его руководством. Среди них «Ревизор», «Кабала Святош» и «Женитьба Фигаро».

«Я думаю, что первый спектакль в Театре сатиры, который будет поставлен с моим уже участием, будет «Женитьба Фигаро». Открою секрет: я хочу пригласить играть роль, которую когда-то играл Андрей Миронов, его внука», - поделился Герасимов.

Напомним, что Евгений Герасимов стал художественным руководителем Театра Сатиры в начале июня. Он признался, что всегда бал связан с этой сценой, и ему известен коллектив культурного учреждения, поэтому у него много планов на новом посту.

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