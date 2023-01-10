«Новый год с любимым»: актриса Мирослава Карпович рассказала о новом мужчине

Актриса Мирослава Карпович активно ведет социальные сети, но редко говорит о личной жизни. Вокруг ее романа с коллегой Павлом Прилучным ходило множество слухов, но сейчас он счастлив в браке с Зепюр Брутян. Звезда «Папиных дочек» призналась, что тоже нашла себе нового избранника.

Корреспонденты KP.RU поинтересовались у артистки, с кем она отпраздновала Новый год. Девушка не стала скрывать, кто составил ей компанию.

«С любимым и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка - с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи. Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает», – рассказала девушка в интервью.

Карпович также отметила, что ее возлюбленный – не артист. Но не стала раскрывать его имя и род деятельности. Возможно, скоро она захочет показать его в соцсетях. Ее бывший бойфренд Павел Прилучный в новых отношениях стал очень активен и постоянно публикует в личном микроблоге фото с женой. Сейчас они находятся в ожидании ребенка.

Напомним, что у Павла есть также двое детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. По слухам, блондинка тоже влюблена. Ранее мы писали о том, что девушка нашла «копию Прилучного».