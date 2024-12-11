Новый гендиректор «Ленфильма» покидает свой пост, проработав меньше года

На киностудии «Ленфильм» очередная смена руководства. Гендиректор компании Эдуард Суворов покидает свой пост.

Как пояснил источник Kp.ru, Росимущество, которое владеет киностудией накануне подписало приказ об отставке Суворова. Исполнять обязанности директора пока будет Надежда Андрющенко.

В «Ленфильме» никак не прокомментировали эту информацию, уточнив, что для этого им нужны соответствующие документы.

Эдуард Суворов стал гендиректором киностудии в феврале 2024 года. До этого данный пост занимал Алексей Щербаков, против которого возбудили уголовное дело, не связанное с деятельностью «Ленфильма». Суворов несколько месяцев работал с приставкой «и.о.» и официально занял должность только в сентябре.

За время руководства Суворова «Ленфильм» запустил съемки двух проектов, которые разрабатывались долгие годы. В этих картинах была задействована его дочь.

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