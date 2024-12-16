«Новый член семьи»: 55-летняя Татьяна Буланова сообщила о пополнении

55-летняя певица Татьяна Буланова объявила о пополнении в семье. Артистка завела шотландского котенка.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» пояснила, что взяла котенка породы вислоухая золотая шиншилла. Для него звезда выбрала кличку Сеня.

«Знакомьтесь! Новый член семьи», — представила певица домашнего любимца подписчикам.

На фотографии кот находится в лежанке с немного приоткрытыми глазами.

Напомним, в 2023 году Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше исполнительницы на 19 лет. Некоторые посчитали, что мужчина решил связать с ней себя узами брака из-за материальной выгоды, но звезда уверяет фанатов в искренности чувств.

Первым супругом певицы был продюсер Николай Тагрин. У пары есть 30-летний сын Александр. Затем Татьяна Буланова вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. У бывших супругов есть 16-летний сын Никита.

Недавно 55-летняя артистка удивила постройневшей фигурой на концерте в Санкт-Петербурге. Исполнительница объяснила, что сидит на диете и не ест после 16 часов.