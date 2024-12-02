Буланова удивила постройневшей фигурой на концерте в Петербурге и призналась, почему резко похудела

55-летняя певица Татьяна Буланова удивила постройневшей фигурой на концерте в Санкт-Петербурге. Исполнительница объяснила, что сидит на диете и не ест после 16 часов. Подробности узнал сайт Kp.ru.

Буланова стала участницей концерта «Звезды Дорожного радио». По словам певицы, за последние месяцы она сбросила 4 кг.

«Сижу на диете. Все просто – я не ем после 16 часов», - поделилась певица и добавила, что в добавок занимается активной гастрольной деятельностью, что привело к такому результату.

После вечерних двухчасовых выступлений Буланова не ест, несмотря на то, что очень хочется. Зато в разрешенные часы употребляет и сладкое, и соленое, и жирное. Все ест маленькими порциями.

Данной диетой Буланова пользуется с 1998 года. Певица всегда прибегает к ней, как только замечает лишние килограммы.

Нелюбимые продукты – грибы, креветки и авокадо. В обед Буланова берет первое и второе блюда, но доедает не все.

«Завтракаю печенькой какой-нибудь, кефиром с темным шоколадом», - говорит певица.

Ранее она прокомментировала многомиллионный долг мужа. Буланова в курсе его дел. По словам певицы, речь идет не о долгах, а поручительстве.