Новый бойфренд Кристины Асмус впервые показал постельное фото с ней
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
35-летняя Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала скрывать личную жизнь, однако делала это не совсем удачно. Поклонники практически сразу вычислили, что актриса влюблена в своего коллегу по театру Романа Евдокимова. Сначала они вместе появлялись на светских мероприятиях, а затем начали выкладывать совместные фото. Правда, официально они до сих пор не подтвердили отношения.
В последние же месяцы артисты практически перестали скрывать чувства друг к другу. Недавно Кристина даже открыто призналась, что любит и любима. А вчера в честь своего 29-летия Роман опубликовал фото из постели с Асмус, тем самым развеяв практически все слухи. Примечательно, что его возлюбленная одна из первых отреагировала на снимок в Сети. «Ой, это ж какой год? Красивые!» - оставила она комментарий под постом.
Отметим, что после развода с Гариком Харламовым Кристина довольно быстро наладила не только личную жизнь, но и карьеру. Она стала больше сниматься в кино и сериалах, а также участвовать в театральных постановках. На данный момент многие считают Асмус одной из самых талантливых и востребованных актрис России. Дело в том, что она соглашается на самые разноплановые роли. Благодаря этому уже практически не осталось тех, кто помнит ее только по образу Вари из «Интернов».
Недавно в Сети вышла последняя серия драматического проекта «Сансара», в котором Кристина сыграла вместе с Павлом Деревянко. Съемки для нее проходили весьма интересно и весело, однако были и не очень приятные моменты. Так, партнер знаменитости пережил с ней самый ужасный поцелуй в его жизни, и артистке пришлось за него оправдываться.