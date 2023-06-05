Новый бойфренд Кристины Асмус впервые показал постельное фото с ней

35-летняя Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала скрывать личную жизнь, однако делала это не совсем удачно. Поклонники практически сразу вычислили, что актриса влюблена в своего коллегу по театру Романа Евдокимова. Сначала они вместе появлялись на светских мероприятиях, а затем начали выкладывать совместные фото. Правда, официально они до сих пор не подтвердили отношения.

В последние же месяцы артисты практически перестали скрывать чувства друг к другу. Недавно Кристина даже открыто призналась, что любит и любима. А вчера в честь своего 29-летия Роман опубликовал фото из постели с Асмус, тем самым развеяв практически все слухи. Примечательно, что его возлюбленная одна из первых отреагировала на снимок в Сети. «Ой, это ж какой год? Красивые!» - оставила она комментарий под постом.