Новые подробности состояния Романа Костомарова: врачи борются

Динамика состояния Романа Костомарова положительна — вечером и ночью показатели здоровья улучшились.

Врачи отмечают, что новые показатели сохраняют стабильность. Для этого фигурист несколько раз прошел очищение крови.

Напомним, что недавно у Костомарова появился отек, перешедший в голову. Также на фоне сепсиса у спортсмена было два инсульта.

Ранее мы писали, что раскрыты сложности в выведении Костомарова из медикаментозного сна.