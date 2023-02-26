13:06, 26 февраля 2023
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Новые подробности состояния Романа Костомарова: врачи борются
Стали известны улучшения в состоянии здоровья Романа Костомарова.
Фото: Starface.ru
Динамика состояния Романа Костомарова положительна — вечером и ночью показатели здоровья улучшились.
Врачи отмечают, что новые показатели сохраняют стабильность. Для этого фигурист несколько раз прошел очищение крови.
Напомним, что недавно у Костомарова появился отек, перешедший в голову. Также на фоне сепсиса у спортсмена было два инсульта.
Ранее мы писали, что раскрыты сложности в выведении Костомарова из медикаментозного сна.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: