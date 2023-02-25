Врачи бьют тревогу: раскрыты сложности в выведении Костомарова из медикаментозного сна

Пораженный болезнью Роман Костомаров за последнее время уже перенес несколько операций — на ампутацию стоп и кисти рук. Однако побороть сепсис так и не получается. Когда кровь начала сгущаться, фигуристу пришлось пережить сначала один инсульт, а потом второй.

По словам врачей, существуют опасения из-за медикаментозного сна. Дело в том, что иммунная система не борется за жизнь организма. В таком состоянии выводить Костомарова из медикаментозного сна рискованно.

Отмечается, что шансы оцениваются 50 на 50. Если иммунная система не начнёт бороться, то лекарственные средства не окажут никакого положительного воздействия.