14:29, 25 февраля 2023
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Врачи бьют тревогу: раскрыты сложности в выведении Костомарова из медикаментозного сна
Стала известна опасность, грозящая Костомарову при выводе из медикаментозного сна.
Фото: freepik
Пораженный болезнью Роман Костомаров за последнее время уже перенес несколько операций — на ампутацию стоп и кисти рук. Однако побороть сепсис так и не получается. Когда кровь начала сгущаться, фигуристу пришлось пережить сначала один инсульт, а потом второй.
По словам врачей, существуют опасения из-за медикаментозного сна. Дело в том, что иммунная система не борется за жизнь организма. В таком состоянии выводить Костомарова из медикаментозного сна рискованно.
Отмечается, что шансы оцениваются 50 на 50. Если иммунная система не начнёт бороться, то лекарственные средства не окажут никакого положительного воздействия.
Источник фото:freepik
Источник:Известия
Автор:Галина СьюТеги: