Новые долги Артура Смольянинова* привели в бешенство его живущую в бедности мать

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сбежал из России и оставил своей престарелой матери невыплаченные кредиты. Женщина живет на одну пенсию, она пришла в ярость, услышав вопрос журналистов о новом долге сына в 95 тысяч рублей.

В беседе с Kp.ru Мария Смольянинова призналась, что стала жертвой журналистов, которые привозят ей помощь для собак, а сами пытаются снять ее скромное жилье и высмеять в СМИ.

Женщина также рассказала, что сын не планирует возвращаться в Россию, но пожалел, что резко высказывался о своей стране.

«Это уже было. Не пожалел, просто, да, резко сказал», - попыталась оправдать сына пенсионерка.

Она также выразила уверенность, что ее сын не иноагент и не террорист, просто журналистам захотелось «отменить артиста». При этом вопрос о кредитах Артура* буквально привел женщину в бешенство. Она заверила, что все это ложь и никаких долгов у актера нет.

«У меня все нормально, у него все нормально …. Какая разница, что пишут. Мне все равно. У меня кредитов нет», - заявила Мария Смольянинова, подчеркнув, что сын также «в жизни» не брал кредитов.

Вместе с тем, на сайте судебных приставов у актера действительно есть долг в 95 тысяч рублей за неоплату кредита. Кроме того, у артиста не оплачено 30 тысяч рублей штрафа за административное правонарушение. И 8 штрафов ГИБДД на общую сумму 4,5 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что Артур Смольянинов* оплатил маме Марии и детям от актрисы Дарьи Мельниковой билеты в Европу. Она призналась, что сын однажды предложил ей вместе с внуками приехать к нему в гости.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)