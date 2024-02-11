«Без прошлого не бывает настоящего»: Ольга Бузова объяснила, почему не может забыть Дмитрия Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова в очередной раз заговорила о своем бывшем муже Дмитрии Тарасове. При этом она объяснила, почему каждый раз возвращается к воспоминаниям о прошлой жизни, передает Kp.ru.

Артистка четко для себя определила, что Тарасов — ее прошлое. Однако без этого прошлого, по словам Бузовой, не бывает настоящего, а значит и не выстраивается будущее.

«Без прошлого не бывает настоящего, не выстраивается будущее. И я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы, больше пяти лет и были счастливые моменты. И что, мне пять лет, надо взять просто и стереть?» — задалась вопросом телеведущая.

Бузова считает, что это нормально вспоминать какие-то приятные ситуации. Но абсолютно ненормально, по словам Ольги, говорить ложь и устраивать провокации.

Ранее телеведущая ответила Нателле Крапивиной на обвинения в пьянстве. Бузова считает, что клипмейкер «дергает ее таким образом за косички».