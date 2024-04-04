«Новость катастрофического характера»: певица Нуки ушла из группы «Слот»

Певица Нуки объявила об уходе из группы «Слот» после 18 лет работы с коллективом. Об этом она рассказала в соцсетях.

Девушка оставила сообщение, в котором призналась, что ее долгий путь в коллективе закончился.

«Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного. Говорю спасибо всему этому. Этому опыту, времени, парням, с которыми мы творили и через многое прошли вместе», – написала Нуки.

Певица пожелала удачи группе и добавила, что пыталась сделать все возможное, чтобы сохранить тот состав группы, который привыкли видеть слушатели. Но в жизни «все меняется».

В аккаунтах группы в социальных сетях появилась «новость катастрофического характера» о ее уходе из проекта. Участники группы назвали появление Нуки в 2006 году большим успехом и выразили шок от новости о ее уходе. Они также заявили, что будут консультироваться с фанатами относительно дальнейших планов коллектива.

Напомним, что группа «Слот» основана в 2002 году Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых. В 2003 году вышел дебютный альбом коллектива.

Ранее мы писали о том, что концерты рок-группы «Слот» отменены в семи городах России. Музыканты не стали объяснять причину такого решения и рассказали, как сделать возврат билетов.