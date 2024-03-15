Концерты рок-группы «Слот» отменены в семи городах России
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Рок-группа «Слот» отменила концерты в семи городах России. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.
Музыканты рассказали, что отменен ряд концертов: 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове.
«Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — рассказали музыканты.
О причинах отмены рок-концертов не сообщается.
Группа «Слот» основана в 2002 году Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых. В 2003 году вышел дебютный альбом коллектива.
Сейчас в составе группы выступает Игорь Лобанов, Сергей Боголюбский, Дария Ставрович, Никита Муравьев и Василий Горшков. Всего коллектив девять студийных альбомов.
Ранее мы писали, как коллектив певицы Лолиты пострадал из-за отмены ее концертов. Подробнее читайте здесь.