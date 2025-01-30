Новому треку «Барабулька» 13-летнего Вовы из Керчи пророчат успех «Сигма-боя»

Родители 13-летнего Вовы Солодкова из Керчи, чей трек «Барабулька» уже несколько месяцев удерживает лидирующие строчки в музыкальных чартах, рассчитывают на высокий результат подсчета прослушиваний. Об этом они рассказали в беседе с E1.ru.

«Первые две песни, которые записал Вовочка, особо не выстрелили. Но вот с третьего раза он попал в цель! „Барабулька“ вышла только в ноябре, а уже стала хитом. Мы сейчас ждем первые результаты по количеству прослушиваний, надеемся, цифры будут большими. Слушают песню не только наши пользователи, но и зарубежные, правда, не очень понимают, что такое барабулька», — сообщила Лола Солодкова.

По словам женщины, ей присылают множество смешных роликов, на которых иностранцы отчаянно силятся выговорить название известной в Крыму рыбки.

«Барабулька» стала особенно популярной у детей в TikTok. Юного талантливого исполнителя, успех треков которого уже сравнивают с успехом песни «Сигма-бой» (по данным E1.ru, они лишь ему и уступают), уже заметили в Москве — так, Леонид Агутин предложил Вове обучаться вокалу в своей музыкальной академии.

Ранее мы писали о том, что хит «Сигма бой» могут запретить в России вслед за Европой из-за танцев школьниц.