Новогоднее выступление Веры Брежневой на украинском телеканале вырезали из эфира, об этом сообщает News.ru.

По данным журналистов, Брежнева исполняла новую песню «Спасибо», которая в итоге не вошла в финальный монтаж украинского «голубого огонька». Руководство телеканала «1+1 Украина» приняло решение вырезать выступление певицы.

Как сообщают источники, это решение приняли для того, чтобы не потерять рейтинги. При этом в версии концерта, который выложен на YouTube, выступление Веры Брежневой осталось.

Сама Вера Брежнева никак не комментирует произошедшее.

Напомним, певица уехала из России в феврале 2022 года. Они вместе с Константином Мелдазе уехали в Италию. Позже стало известно о разводе певицы и композитора. Брежнева признавалась, что это событие серьезно изменило ее нынешнюю жизнь.

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