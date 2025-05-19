Новое уголовное дело и лишение бизнеса в РФ: что ждет Лазареву* за призывы поддерживать ЛГБТ**-фестиваль

Телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов) может лишиться бизнеса в России. Дело в публичной поддержке фестиваля запрещенного в РФ движения. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественники из «Сорок сороков» обратились в Прокуратуру Москвы с требованием проверить деятельность иноагента. Они обратили внимание на призывы артистки финансировать кинофестиваль, посвященный ЛГБТ**(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). При этом уточняется, что она говорила людям не поддерживать патриотический театр в России.

Активисты попросили отобрать у Лазаревой* оставшийся в России бизнес. Напомним, что в стране на нее зарегистрированы две компании: «Мир ежедневников» и «Каванта Принт». Одна занимается рекламой, а другая – полиграфией. Также против телеведущей могут возбудить еще одно уголовное дело.

Татьяна* уже была заочно приговорена к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.

Ранее Татьяна Лазарева* призналась в наличии второго гражданства.

*Признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов

**Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ