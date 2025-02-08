«У меня есть паспорт»: Татьяна Лазарева* призналась в наличии второго гражданства

Бывшая телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в наличии второго гражданства.

Она заявила, что благодаря экс-мужу, шоумену Михаилу Шацу* (признан иноагентом на территории РФ) получила паспорт Израиля.

«У меня есть паспорт, по Михаилу* доставшийся мне из немногого. Но это очень важно», - приводит слова комикессы НТВ.

Таким образом Лазарева* может свободно передвигаться по странам ЕС. Она организовала экскурсии на виноградные плантации Испании, где сама выступает в роли гида. При этом юмористка не обладает должными знаниями, но не стесняется брать с туристов деньги.

«Будем есть, пробовать вино в винодельнях, которыми руководят женщины», - обещает Татьяна* потенциальным клиентам.

Также Лазарева* пообещала устроить «алкотур» во Францию, где можно будет попробовать различные игристые вина.

Однако, по данным канала, такие экскурсии артистке удается собрать и провести не более двух раз в год. Желающих пообщаться с бывшей звездой российского телевидения оказалось немного.

Напомним, что Татьяне Лазаревой* грозит в России до семи лет колонии за пропаганду терроризма.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, что мечтает о возвращении в Россию. Она призналась, что сталкивается с трудностями, связанными с интеграцией в нормальную жизнь за пределами Родины.

*Признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга