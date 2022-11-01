Решена судьба замка Аллы Пугачевой, которого «не существует» по документам

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа в деревне Грязь останется в собственности пары. Земля, на которой построен особняк, не имеет кадастрового номера, а значит дом фактически не существует по документам.

Ранее недвижимость выставляли на продажу по очень высокой цене. Единственные потенциальные покупатели просили снизить стоимость, но владельцы особняка не пошли на уступку.

Общественные деятели предлагали изъять замок и передать на благотворительность. Однако, по всей видимости, дом останется в собственности первоначальных владельцев.

По слухам, звездная пара продолжит использовать недвижимость, приезжая летом на каникулы. Возможно, дом будет сдаваться друзьям из-за границы, которые захотят прилететь в Россию.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News