Новое налоговое разбирательство: с чем связан развод Валерии и Артема Чекалиных

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных может ожидать новое налоговое разбирательство. Это же могло стать причиной их развода, заявил адвокат Александр Добровинский в беседе с Whoopee.ru.

Защитнику многих звезд российского шоу-бизнеса стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным не прекратятся в ближайшее время. В связи с этим, по словам адвоката, пара решилась на развод, чтобы сохранить часть средств.

«Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Все таки сохранить 50% супружеской доли ему (Артему Чекалину — прим. Страсти.) лучше, чем страдать без денег», — заявил Добровинский.

О решении блогеров разорвать отношения стало известно сегодня, 19 марта. Пара воспитывает троих детей. Артем и Валерия провели в браке 12 лет. Помимо образования семьи, их сплотило общее дело, которое впоследствии оказалось незаконным. На пару завели дело из-за ухода от уплаты налогов на миллионы рублей.

Ранее стало известно, что придется делить супругам Чекалиным. Так, у них есть в собственности две московских квартиры и элитный автопарк.