Две квартиры в Москве и элитный автопарк: что придется делить Лерчек и ее мужу в случае развода

31-летняя блогер Лерчек подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Супругам придется делить две квартиры и элитный автопарк в случае, если они расторгнут брак.

В собственности у супругов две квартиры в Москве. Одна из них находится на Серпуховском валу и стоит 70 млн рублей, вторая расположена в ЖК «Зиларт» на улице Архитектора Щусева — ее цена составляет 50 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Помимо этого, супругам принадлежат элитные автомобили: BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400.

Из совместно нажитого у четы блогеров числится земельный участок в 5 616 кв. метров в Одинцовском районе Московской области. Также блогерам надо поделить миллионы, оставшиеся после завершения уголовного дела.

Лерчек вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. У супругов родилось трое детей.

В конце 2023 года было прекращено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн. Семья заплатила 505 млн рублей налогов. Сейчас арест со счетов снят.

Напомним, решение разойтись супруги приняли спустя месяц после закрытия последнего уголовного дела.