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17:17, 30 января 2023
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Ксения Собчак сохранила плаценту после родов, чтобы использовать в лечении лейкоза

Ксения Собчак заявила, что сохранила плаценту после родов.

Ксения Собчак сохранила плаценту после родов, чтобы использовать в лечении лейкоза

Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что сохранила плаценту после родов. Ее внезародышевый орган хранится в клинике в замороженном виде.

В разговоре с Собчак блогер Катя Конасова спросила: «Ты сохраняла свою плаценту?» На это телеведущая сказала: «Честно, я ее сохраняла».

Конасова поинтересовалась: «Серьезно, зачем?»

Собчак ответила следующее: «Она хранится у меня в клинике, она сейчас заморожена, потому что кто-то мне сказал, что стволовые клетки».

Она подтвердила, что «не ела, не пила» плаценту после родов.

Отметим, что, согласно выводам ученых, плацента сохраняет стволовые клетки, которые можно использовать в лечении лейкоза и тяжелых видов анемии.

Ранее муж Собчак режиссер Константин Богомолов назвал ее дурой.

Источник фото:Максим Печенкин/ Starface.ru
Теги:
#Ксения Собчак
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