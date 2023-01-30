Ксения Собчак сохранила плаценту после родов, чтобы использовать в лечении лейкоза

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что сохранила плаценту после родов. Ее внезародышевый орган хранится в клинике в замороженном виде.

В разговоре с Собчак блогер Катя Конасова спросила: «Ты сохраняла свою плаценту?» На это телеведущая сказала: «Честно, я ее сохраняла».

Конасова поинтересовалась: «Серьезно, зачем?»

Собчак ответила следующее: «Она хранится у меня в клинике, она сейчас заморожена, потому что кто-то мне сказал, что стволовые клетки».

Она подтвердила, что «не ела, не пила» плаценту после родов.

Отметим, что, согласно выводам ученых, плацента сохраняет стволовые клетки, которые можно использовать в лечении лейкоза и тяжелых видов анемии.

Ранее муж Собчак режиссер Константин Богомолов назвал ее дурой.