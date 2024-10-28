Исполнят хиты вместе: за сколько готова воссоединиться группа ТАТУ

Лена Катина и Юля Волкова прославились благодаря дуэту ТАТУ. Сейчас у артисток сольные карьеры, однако за внушительный гонорар они готовы воссоединиться на сцене, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По отдельности исполнительницы берут не так много. Катина просить за выступление 1,1 млн рублей. Особых предпочтений в райдере у звезды нет. Волкова готова выступить за 1,2 млн рублей. Но чтобы пригласить певицу, потребуется предоставить ей комфортный перелет, номер люкс в отеле и трехразовое питания. Также у Юлии есть предпочтения по тому, что должно находиться в гримерке.

Если найдется заказчик, который захочет, чтобы артистки выступили вместе, то ему придется заплатить 15 млн рублей. Только за такую цену они готовы дать концерт, где исполнят легендарные «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот» и другие композиции.

Ранее экс-солистка «Тату» Лена Катина заявила, что была на вечеринке P. Diddy. Она повстречала рэпера в 2003 году.