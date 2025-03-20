Новикова рассказала о пережитых с Бабкиной сложных периодах в связи со здоровьем

Юмористка Клара Новикова рассказала о дружбе с певицей Надеждой Бабкиной и вспомнила о пережитых с ней сложных периодах, связанных со здоровьем. Она отметила, что была свидетелем жизни исполнительницы.

С артисткой эстрады общался сайт Kp.ru.

Новикова и Бабкина познакомились более 30 лет назад. Юмористка стала свидетелем многих событий, видела, как повзрослели участницы ансамбля певицы, на ее глазах рос сын артистки.

На вопрос, какой Бабкина друг и общаются ли они, Новикова говорит, что поздравляют с праздниками, но для дружбы «надо встречаться, сидеть, рассказывать свою жизнь». Юмористка отмечает: они были свидетелями жизни друг друга.

«Мы переживали с ней разные периоды, порой очень сложные, связанные со здоровьем. В трудные минуты она всегда бросалась на помощь, просто вырывала из лап. Она — очень верный друг в этом смысле», - поделилась Новикова.

По ее словам, Бабкина требовательная и может быть недовольной, но всегда говорит об этом. Новикова подчеркивает, что для руководства театром нужно обладать определенным характером. Она помнит, как начинался театр Бабкиной: подруги встречались и обсуждали премьеры.

«Иногда же театры разваливаются. А у нее всегда замечательные постановки. И я помню, как это все начиналось. Мне нравилось что-то больше, что-то меньше», - поделилась Новикова.

Ранее композитор Юрий Лоза не согласился с предложением передать титул примадонны российской эстрады Бабкиной. Он попросил напеть хотя бы одну эстрадную песню из репертуара Надежды Георгиевны.