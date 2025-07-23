Новгородскому министру культуры вынесли представление из-за костюма певицы IOWA

Министру культуры и туризма Новгородской области Юлии Тимофеевой вынесли представление из-за костюма певицы IOWA на концерте в честь Дня защиты детей. Документ направила прокуратура региона, в нем говорится о ненадлежащем выполнении обязанностей по защите детей от опасной информации.

Подробности сообщает РБК.

Отмечается, что представление, направленное в отношении Минкультуры региона, носит дисциплинарный характер.

«Фонтанка» пишет, что тем самым прокуратура подтвердила подозрения гендиректора православного канала «Спас» Бориса Корчевникова, который охарактеризовал наряд певицы как «похабный». Отмечается, что за нарушение должностным лицам может грозить штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Напомним, группа выступила на мероприятии в рамках фестиваля «Новое движение», вход был свободным. После концерта в прокуратуру поступили обращения из-за костюма певицы. Ведущий Борис Корчевников отмечал, что артистка выступила «в похабном наряде у тысячелетних русских святынь» перед молодежью и детьми. Он также раскритиковал костюмы подтанцовки. Корчевников считает, что организаторы и власти города должны были согласовать репертуар и имидж певицы на сцене городского праздника. Он писал, что за праздник отвечало Министерство культуры и туризма региона.

Ранее депутат Михаил Иванов призывал запретить IOWA выступать перед детьми.