«Где защита детской нравственности?»: певицу IOWA хотят отменить после выступления в Великом Новгороде

Депутат Михаил Иванов призвал запретить певице IOWA выступать перед детьми из-за ее наряда. Об этом сообщает NEWS.ru.

IOWA (Екатерина Иванчикова) угодила в скандал после выступления в День защиты детей в Великом Новгороде. Артистка вышла на сцену в провокационном костюме. Депутат считает, что своим видом Екатерина пропагандирует распущенность, поэтому призвал запретить ее концерты перед детьми.

«Где логика? Где защита детской нравственности? Таких звезд нужно просто не допускать до детей. Если человек не понимает ответственности и демонстрирует перед несовершеннолетними непристойности, ему не место на праздниках, посвященных Дню защиты детей», — заявил он.

Сама певица не комментировала скандал, зато на ее защиту встал Влад Лисовец. Стилист не считает ее костюм сомнительным и отметил, что она всегда отличалась оригинальными образами.

«IOWA — не массовый артист, она очень любит подобные наряды, она всегда появляется в чем-то необычном — сегодня, когда все кругом одинаковые, нужно чем-то отличаться. К сожалению, все необычное в последнее время стирается», — сказал он в беседе с НСН.

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