Новая звезда: девушка из Новосибирска стала успешной актрисой в Голливуде

Актриса Софья Васильева, корни которой уходят в Новосибирск, добилась успеха на кинопоприще в Голливуде. Она стала популярна среди молодежи после того, как сыграла эмигрантку из Румынии в мини-сериале «В поисках Аляски». Журналисты НГС решили выяснить, как живет новая звезда российского происхождения.

Родители Софьи, ученые из Новосибирска, перебрались в Соединенные Штаты в начале 90-х. С детства девочка интересовалась актерским мастерством, поэтому она окончила специальную школу «Барбизон». Родители, в свою очередь, поддержали стремления дочери, не настаивая на продолжении семейной академической традиции.

Затем Софья стала моделью, а потом увлечение этим переросло в актерскую деятельность. Талантливую артистку пригласили сначала в сериал «Агентство», а потом она снималась в картинах «Медиум», «Закон и порядок», «Супергерл», и «Люцифер». Популярность Васильевой принесла роль в известном сериале «В поисках Аляски». С тех пор у артистки более 30 успешных проектов.

Ранее сообщалось, что уехавшая из РФ дочь Машкова пожаловалась на жизнь в США. По словам девушки, она хотела вернуться на родину.