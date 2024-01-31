Новая жена распродает детские вещи: Петренко задолжал Климовой по алиментам 2,8 млн рублей

Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене Екатерине Климовой 2,806 млн рублей по алиментам на двоих детей. В то время третья супруга артиста Кристина Бродская распродает детские вещи.

На это обратил внимание сайт Kp.ru.

В 2015 году Климова и Петренко заключили нотариальное соглашение об алиментах на двоих детей. Также актер оставил экс-жене загородный дом на Новой Риге и квартиру в столице.

В 2022 году Петренко накопил долг по алиментам в размере 6 млн рублей, но потом его погасил, оставалось около 57 тыс.

Сейчас у актера пятеро детей – троих дочек ему родила молодая жена Бродская. С появлением детей Петренко решил попробовать снизить размер алиментов Климовой, но суд отказал в удовлетворении иска.

Как сообщает издание, Петренко зарабатывает от 150 тыс. рублей за съемочный день. Его жена в основном занимается детьми, а также предлагает услуги фотографа на сайте объявлений. Там же она распродает детские вещи. Женщина продает детские коляски, автокресло и даже выставила мужские туфли.

При этом ранее Бродская рассказывала, что их дочь перестала заниматься фигурным катанием из-за невозможности купить девочке новые коньки.

Недавно сообщалось, что Климова вышла в свет с экс-возлюбленным Романом Архиповым.