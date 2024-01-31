Екатерина Климова была замечена с бывшим возлюбленным Романом Архиповым

Актриса Екатерина Климова посетила премьеру фильма «Конец славы», в котором также исполнила роль, в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Интересно, что на мероприятии также был замечен бывший возлюбленный актрисы — певец и бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Об этом пишет Экспресс газета.

Сообщается, что актриса и музыкант выглядели счастливыми. Однако, по мнению пользователей Сети, это вряд ли свидетельствует о воссоединении артистов, поскольку известно, что у Архипова устроена личная жизнь. Осенью 2019 года он женился на дочери медиамагната Алисе Огородниковой, а 2022 году супруги впервые стали родителями.

Напомним, Екатерина Климова и Роман Архипов сошлись во время съемок ленты «Любовь в большом городе-3» в Америке. Тогда папарацци засняли пару целующейся прямо на улице. На тот момент Климова состояла в браке с актером Игорем Петренко. Позднее актеры развелись.

Спустя время актриса вышла замуж за актера Гелу Месхи, однако и с ним актриса впоследствии развелась. После этого личную жизнь Климова не афиширует.

Ранее сообщалось о том, что дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета впервые вышла в свет со своим возлюбленным Александром Петренко на премьере фильма «Конец славы».