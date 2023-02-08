«Новая я»: уехавшая из России Ани Лорак заговорила о масштабных изменениях в жизни

В последнее время Ани Лорак успешно налаживает свою личную жизнь, а вот с профессиональной сферой у певицы по-прежнему возникают трудности. Артистка давно не живет в России, в которой она добилась немалых высот, и теперь пытается построить карьеру в других странах. Впервые за несколько месяцев Лорак вышла на связь и рассказала, когда вернется к концертной деятельности.

Ани заявила: совсем скоро она возобновит сольные концерты. Знаменитость уже начала подготовку к новой программе, чтобы провести масштабное выступление.

«Я хочу выйти на сцену и дарить людям новую Ани Лорак, новые песни, новые эмоции. Все, что накопилось. Все, чем бы хотела с вами поделиться», — высказалась артистка.

К слову, подобным сообщением девушка намекнула публике на глобальные изменения в себе.

Ранее в Сети рассекретили отношения Ани Лорак с обладателем титула «Мистер Испания». Подробности читайте в этой статье.