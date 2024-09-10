Новая владелица квартиры Долиной оказалась дочкой топ-менеджера IT-холдинга

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной оказалась дочерью топ-менеджера IT-холдинга. Эта информация появилась в распоряжении ИА Регнум.

По данным источника, отец 34-летней Полины Лурье – топ-менеджер одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв). Холдинг попал в санкционный список США, занимает первое место среди ведущих российских IТ-компаний и является партнером ключевых производителей и разработчиков. Отмечается, что вся семья женщины связана со сферой IТ-технологий.

В начале августа стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили певицу продать столичную квартиру и отдать деньги им. Недвижимость приобрела 34-летняя жительница Москвы. Она отдала за квартиру 100 миллионов рублей, но ключи не получила. Артистка отказалась их отдавать. Сейчас в суде решается вопрос, законна ли была сделка.

Отец Полины является директором центра компетенций холдинга Т1. В его команде работают 23 тыс. человек более чем в 400 населенных пунктах по всей России. В 2023 году выручка холдинга составила 222,9 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что Настасья Самбурская поддержала Ларису Долину после инцидента с мошенниками.