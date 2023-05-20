Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером» раскрыла свои опасения

Программа «Кто хочет стать миллионером» не выходила в эфир около 10 месяцев. Теперь в телеигре можно заметить новые декорации и Юлианну Караулову, пришедшую на замену экс-ведущему Дмитрию Диброву.

Юлианна Караулова поделилась переживаниями, которые преследовали ее накануне утверждения ее кандидатуры на место ведущей интеллектуальной игры.

«В принципе то, что женщина, тем более с бэкграундом поп-певицы, стала ведущей интеллектуальной передачи, у многих могло вызывать вопросы. Конечно, я готовилась, в том числе смотрела ранние выпуски программы с Дмитрием Дибровым, а также зарубежные выпуски этой передачи. Узнала, что за границей эту программу часто ведут женщины», — передает kp.ru слова Карауловой.

Также артистка отметила, что команда приняла ее с теплотой и интересом. Ее поддерживали и вдохновляли, всё объясняли.

«Очень такая слаженная, дружная команда, очень приятные люди. Кстати, в основном девушки», — пояснила Караулова.

Певица добавила, что общалась со специалистами по поводу дикции. Преподаватели по сценической речи не заметили проблем, однако Юлианна продолжила совершенствовать свои навыки.

Ранее мы писали, что поклонники обеспокоены состоянием 63-летнего Дмитрия Диброва, ушедшего с передачи «Кто хочет стать миллионером».