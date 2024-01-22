Блогера Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО

Следователи ГСУ СК России по Москве требуют отправить блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за неоднократного нарушения правил домашнего ареста. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства сказано, что блогер неоднократно нарушала правила домашнего ареста. Следователь ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу.

В деле блогера появилась два новых эпизода по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Блогер, утверждают следователи, получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в апреле прошлого года. По данным следствия, автор «Марафона желаний» проходит обвиняемой по ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Ее задолженность составляла 918 млн рублей, но из-за недоплаты по пеням и штрафам она превысила 1,4 млрд рублей.

Напомним, мера пресечения в отношении Блиновской действует до 26 января 2024 года, но королеве марафонов удается вести достаточно светский образ жизни. В конце декабря знаменитость появилась перед публикой на вечеринке, которую организовала ее подруга.