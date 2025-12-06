«Маразм крепчал! Уже страшно комментировать этот бред»: Вика Цыганова не верит Долиной, обманутой мошенниками

Вика Цыганова не поверила Ларисе Долиной, рассказавшей всю «правду» о громкой истории с продажей квартиры в Москве. В своем Telegram-канале певица назвала интервью оскандалившейся артистки «маразмом» и возмутилась, что ее репутацию попытались обелить в эфире федерального канала.

В новом выпуске программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале Лариса Долина впервые высказалась о скандале с продажей ее квартиры. Исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что была запугана аферистами, которые угрожали ее родным и следили за ними. По словам знаменитости, она вынуждена была молчать о происходящем из-за подписанного соглашения о неразглашении. Вика Цыганова не поверила словам коллеги с раздутым самомнением. Певица посчитала всю эту историю «бредом», а не попыткой добиться справедливости.

«Казус не Долиной, а совести и реальности. Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. Рассказали людям, что ее обманули мошенники при помощи паспорта Человека-паука (за кого они вообще народ держат?). Уже даже страшно комментировать как-то весь этот бред. Это за пределом добра и зла. Уровень самомнения Долиной поражает. Надо было тогда уж прямую линию сразу организовывать, как у Путина», — возмутилась Вика Цыганова.

В заключение артистка с усмешкой заявила: «В общем, ожидаем на „Голубом огоньке“ трио Долиной, Собчак и Киркорова с песней „Погода в доме“, а также дуэт Долиной и Инстасамки „За деньги — да!“».

Напомним, в 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на певицу и убеждали ее продать элитную недвижимость. Один из аферистов, который контролировал каждый шаг ее близких, в подтверждение своей личности прислал свой паспорт. Однако позднее выяснилось, что фото принадлежит актеру Тому Холланду, который сыграл Человека-паука, но артистка этого не знала. В результате знаменитость продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что ее обманули, вернула квартиру через суд. При этом покупательнице так и не вернули деньги.

Ранее Лариса Долина снялась в костюме с долларовым принтом в новогоднем фильме, где исполнила песню «За деньги — да!».