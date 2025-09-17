Новая Примадонна по версии Киркорова: приятельницы Люси Чеботиной признались, что с ней стало сложно общаться

Певица Люся Чеботина стала новой российской Примадонной по версии Филиппа Киркорова. Это, как пишет Telegram-канал Свита Короля, сказалось на общении звезды с приятелями. Последнее пожаловались, что с исполнительницей становится все сложнее поддерживать связь.

После обретения нового статуса Чеботина начала хвалить каждое свое выступление. Она называет себя и тех, кто выступает с ней на сцене, лучшими артистами.

К тому же, как сообщили в окружении Люси, она постоянно говорит о признании со стороны Филиппа Киркорова. Приятели Люси рады ее успеху, но вместе с этим опасаются, что та постепенно оторвется от них.

«Люся только и говорит о том, что Филипп считает ее Примадонной. Конечно, мы за нее порадовались. И считаем, что все правильно он сказал. Но, честно, хотелось бы и дальше с Люсей мужиков обсуждать, а не вот это вот все. Как бы у нее корона после этого не выросла», — заявили знакомы Чеботиной.

Ранее молодая артистка высказалась о Николае Баскове. Люся назвала его безнадежно устаревшим артистом.