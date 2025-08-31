«Как дряхлый старик»: что думает Люся Чеботина о Николае Баскове

Певица Люся Чеботина считает коллегу по сцене Николая Баскова безнадежно устаревшим и согласна с критикой Станислава Садальского в адрес исполнителя хита «Шарманка».

Напомним, в интервью Елене Ханге актер заявил, что творчество Баскова относится к категории «драной попсы», а сам исполнитель — «сытый попрошайка», вызывающий раздражение у публики.

«Мы с Люсей вот недавно об этом говорили, когда Садальский у Ханги вышел. Мне Басков нравится, я под его «Шарманку» засыпала. А Люся сказала, что он безнадежно устарел. Артист, как она считает, должен все время развиваться», - заявила Telegram-каналу «Свита короля» подруга Чеботиной на условиях анонимности.

По словам собеседницы канала, Люся всегда ставит в пример Филиппа Киркорова и считает, что певец все время профессионально растет, в то время как Басков на сцене - «как дряхлый старик».

«Она в этом больше смыслит, но за Баскова обидно», - заключила приятельница Чеботиной.

Ранее сообщалось, что Люся Чеботина больше не хочет выступать на концертах российских звезд, теряющих популярность, и мечтает блистать на мировой сцене. Якобы Люся считает, что исполнители ее уровня уже «не обязаны работать с теми, кто ей не ровня».