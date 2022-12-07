Настя Ивлеева случайно раскрыла тайну, что так и не поменяла фамилию Элджея

Телеведущая не раз давала поводы поклонникам для слухов о возобновившемся романе с Элджеем. Они проводили много времени вместе, целовались на глазах у тысячной аудитории, а в шоу Басты Настя призналась, что даже до сих пор не переименовала бывшего супруга в телефоне. Однако, как он у нее записан в телефонной книге, она так и не рассказала – слишком личное.

В Сети уже давно ведутся разговоры, что чувства между Ивлеевой и Элджеем все еще есть, но артисты все отрицают. Они говорят, что их сейчас связывает только дружба. А поцелуи – это просто порывы, а не выражение любви.

Отметим, что несколько месяцев назад Настя стала участницей нового реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!», в котором пыталась найти свою любовь. Создатели проекта подобрали для девушки самых разнообразных кандидатов, и уже несколько недель зрители наблюдают, как мужчины пытаются добиться любви известной блогерши. Некоторые поклонники верят происходящему в шоу, а другие проводят параллели с другим похожим проектом канала ТНТ «Холостяк», который не раз показывал, что все происходящее на экране – постановка.

К слову, у Насти Ивлеевой недавно состоялся дебют в драматическом жанре. Она снялась в новом сериале от Кинопоиска «Монастырь», в котором ей пришлось участвовать в очень откровенных постельных сценах. Телеведущая поделилась своими впечатлениями и рассказала о своем первом опыте в подобных съемках.