«Новая любовная история?»: Агата Муцениеце вышла в свет с мужчиной, подогрев слухи о романе

Агата Муцениеце продолжает вести активную светскую жизнь, несмотря на разборки в суде с Павлом Прилучным. Звезда сериала «Закрытая школа» появилась на премьере театрального шоу в неожиданной компании. Актриса вышла в свет с Петром Дрангой, подогрев слухи о новом романе. Об этом пишет Super.ru и публикует совместное фото артистов.

Накануне Агата Муцениеце вместе с 8-летней дочерью Мией посетила премьеру нового шоу гастрономического театра SVET в Москве, а компанию им составил Петр Дранга. Актриса была одета в черный свитер с изображением белой птицы, джинсы и светлые кроссовки, а ее дочь выбрала белый джемпер и зеленые брюки. Музыкант предстал в черном свитере и джинсах. Артисты охотно позировали фотографам в обнимку и выглядели счастливыми, из-за чего многие решили, что у пары роман.

«Петр и Агата выглядят потрясающе вместе! Мия просто очаровательна! Надеюсь, они счастливы», «Новая любовная история?», «Вот это поворот! Кто следующий в списке?» — пишут в Сети.

Примечательно, что артисты уже не впервые выходят в свет вместе. 6 декабря Агата Муцениеце и Петр Дранга появились вместе на ярмарке современного искусства Catalog. Пара также позировала папарацци в обнимку. На данный момент ни звезда «Закрытой школы», ни музыкант не комментировали слухи о своих отношениях.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный даже спустя четыре года после развода продолжают публичные разбирательства. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства Тимофея и Мии. По результатам заседания суда было решено, что теперь мальчик будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Агата Муцениеце утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце высказалась о романах с телеведущим Иваном Чуйковым и актером Никитой Кологривым.